Минприроды РФ оценило угрозу для популяция белого полярного медведя

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Белый полярный медведь находится под угрозой исчезновения, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Если не предпринимать специальных мер по защите этого сильного, но уязвимого животного, то в течение ближайших 45-50 лет (три поколения) его численность может сократиться. По оптимистическим прогнозам - не менее чем на 30%, а по пессимистическим - на две трети", - цитирует министра пресс-служба Минприроды.

Как сообщает Минприроды, в понедельник отмечается день полярного медведя, чья общая численность составляет, по экспертным оценкам, около 20-25 тыс. особей. Помимо угроз, связанных с воздействием человека, на численность популяции негативно влияют процессы, связанные с изменением климата в Арктике.

Страны-участницы соглашения 1973 года о сохранении белых медведей и среды их обитания, к которым относятся Россия, США, Канада, Гренландия и Норвегия, приняли в сентябре 2015 году десятилетний план действий по сохранению вида.

В целях сохранения мест обитания белого медведя в 2013 году был создан национальный парк "Берингия" (Чукотский АО), в 2016 году - значительно расширена территория национального парка "Русская Арктика" (Архангельская область). Расширение произошло за счет включения в состав нацпарка территории федерального заказника "Земля Франца-Иосифа".