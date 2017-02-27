Командир разбившегося на Алтае вертолета не имел медицинского допуска

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Командир вертолета "Робинсон", упавшего 12 февраля в Телецкое озеро на Алтае,отправился в полет без медицинского допуска, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе по ликвидации последствий ЧС.

"У командира воздушного судна не было действующего медицинского заключения, которое является неотъемлемой частью свидетельства пилота", - сказал собеседник агентства. По подчеркнул, что без действующего медицинского заключения допуск к полетам запрещен.

Вертолет "Робинсон", на борту которого было пять человек, 12 февраля упал в районе Телецкого озера. По предварительным данным, среди пяти находившихся на борту пассажиров был бывший алтайский чиновник и бизнесмен Анатолий Банных. К поискам вертолета привлекались подводные робототехнические комплексы. Было обнаружено тело одной из пассажирок - Елены Ракитской.