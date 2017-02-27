Российский экс-сенатор получил семь лет за хищение при строительстве заводов в Венесуэле

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего сенатора от Белгородской области, экс-гендиректора компании "Стройинвестинжиниринг СУ-848" Сергея Попельнюхова за хищение более миллиарда рублей при строительстве заводов по производству автомата "Калашникова" в Венесуэле.

"Признать подсудимого виновным в мошенничестве. Назначить Попельнюхову наказание в виде заключения в колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Елены Галихановой, оглашенном в понедельник.

Попельнюхов обвинялся по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Свою вину экс-сенатор не признает.

По версии следствия, Попельнюхов с февраля 2010 года по июнь 2011 года в составе организованной группы путем обмана похитил деньги ОАО "Рособоронэкспорт", выделенные на строительство в Венесуэле заводов по лицензионному производству автоматов АК-103 и патронов к ним, на общую сумму более 1 млрд рублей.