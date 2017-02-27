Nissan объявил об отзыве в России 33,3 тысячи кроссоверов Qashqai

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российское подразделение японского автопроизводителя Nissan ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" отзывает в РФ 33,275 тысячи автомобилей Nissan Qashqai, говорится в сообщении Росстандарта. Как отмечает ведомство, отзыву подлежат автомобили, произведенные с 23 сентября 2013 г. по 26 мая 2016 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте Росстандарта.

"В автомобилях Nissan Qashqai было выявлено, что из-за недостаточной жесткости подкрылок задней правой колесной арки может деформироваться с выходом за заданные конструктивные пределы. При движении нагруженного автомобиля с высокой скоростью подкрылок задней правой колесной арки на ходе сжатия подвески может соприкасаться с патрубком тормозной системы. Это, в свою очередь, может привести к возникновению утечки тормозной жидкости в одном из двух гидравлических контуров", - отмечается в сообщении.

Уполномоченные дилеры "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" уведомляют владельцев Nissan Qashqai, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Вместе с тем владельцы могут самостоятельно определить, попадает ли их автомобиль под программу отзыва. Для этого необходимо сопоставить VIN-код транспортного средства с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На указанных автомобилях на подкрылок задней правой колесной арки будет установлена усиливающая скоба и, при необходимости, заменен патрубок тормозной системы. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Кроссоверы Nissan Qashqai, в частности, с осени 2015 г. производятся на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.