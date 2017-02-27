Что произошло за день: понедельник, 27 февраля

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Картина "Лунный свет" получила "Оскар" как лучший фильм года. Объявлявшие победителя актеры Фэй Данауэй и Уоррен Битти получили не тот конверт и сначала по ошибке назвали триумфатором "Ла-Ла ленд".



- Российский Минфин планирует выпускать облигации федерального займа для населения раз в полгода, и первый выпуск может быть размещен уже в апреле.

- ДНР и ЛНР потребовали от Киева прекратить транспортную блокаду Донбасса. Если это не будет сделано до 1 марта, самопровозглашенные республики возьмут под контроль сохраняющие украинскую юрисдикцию предприятия. Глава ДНР Александр Захарченко объявил, что республики сами начинают блокаду Украины.



- Аннулирован результат матча чемпионата России по хоккею с мячом между командами "Водник" (Архангельск) и "Байкал-Энергия" (Иркутск), в котором было зафиксировано 20 автоголов. Иркутские спортсмены заявили, что соперник решал свои турнирные задачи, и они поддались на провокацию.

- Министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал, что ведомство не будет ограничивать расчеты наличными в ближайшие два года.

- Визовый сбор вырастет с $25 до $60 с 1 июля 2017 года, но для российских туристов это направление все еще закрыто: провекра безопасности аэропортов займет еще несколько месяцев.