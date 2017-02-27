Эксперт предсказал асимметиричный ответ Москвы на рост военных расходов США

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Россия не будет соревноваться с США в расходах на оборону, полагает бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский.

"Для нас вопрос - как обеспечить оборону России с меньшими затратами. Я убежден, что мы уже нашли асимметричные ответы", - сказал он "Интерфаксу" в понедельник, комментируя информацию о планах президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону.

"Я не вижу в этом большой проблемы. Соревноваться во вкладывании денег в вооружение нам с США не надо. У нас разные весовые категории. А ассиметричные ответы мы всегда находили", - отметил Балуевский.

"Убежден, что идею увеличить расходы на оборону Трампу подсказали американские военные, которые много рассуждают о мощи российской армии, понимая, что это возможность получить дополнительные деньги", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп намерен увеличить расходы на оборону на $54 млрд, сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на сотрудника Белого дома, курирующего тему бюджета.

Сам президент США ранее заявил, что хотел бы добиться "исторического увеличения расходов страны на оборону".