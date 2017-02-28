Два десятка вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкалье

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сход 20 вагонов с углем произошел на перегоне Атамановка-Кручина в Читинском районе Забайкальского края, задержаны три пассажирских поезда, сообщает региональное управление МЧС.

"В 5:55 по местному времени на 6129 километре Забайкальской железной дороги на перегоне Атамановка-Кручина произошел сход 20 вагонов с углем. К месту схода вагонов с углем в Читинском районе направлено три восстановительных поезда со станций Борзя, Чита, Шилка", - говорится в сообщении.

В результате схода повреждено 800 метров пути в обоих направлениях и три контактных опоры электросети.

Из-за аварии задержаны пассажирские поезда №391 Благовещенск-Чита, №43 Хабаровск-Москва и №601 Приаргунск-Чита.

Пострадавших нет. Есть вероятность задержки движения пассажирских поездов №43, №601, №391 на станциях Карымская и Маккавеево.

Пассажиры поезда №391 доставлены к месту назначения автобусами РЖД. Первыми были отправлены семьи с детьми и вылетающие из Читы авиатранспортом. Для пассажиров поездов №601 и №43 на станции Карымской организовано питание, помощь им оказывают психологи МЧС России по Забайкальскому краю.

На место происшествия отправлена оперативная группа ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.