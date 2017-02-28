Белые медведи в этом году пришли на Чукотку позже обычного

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Первых белых медведей на Чукотском полуострове экологи в этом году начали встречать только в первых числах февраля, что значительно позже, чем обычно, сообщается во вторник на сайте национального парка "Берингия".

Инспекторы северо-восточных сел Инчоун и Уэлен предполагают, что это связано с поздним замерзанием моря: первые ледяные поля появились здесь лишь 12 января. "Обычно белые медведи появляются в районе сел Нешкан и Энурмино начиная с конца ноября. Но этот сезон оказался на редкость не медвежий. Льды на севере постоянно отгоняло - кромка была далеко, поэтому медведей могло унести в Берингов пролив на отдельных льдинах, минуя северные поселки", - сказал инспектор нацпарка Василий Татай.

В то же время, на юге Чукотского полуострова медведи появились уже во второй декаде января. А в первых числах февраля на юге полуострова, недалеко от поселков Новое Чаплино и Провидения, одновременно находилось четыре медведя: самка с двумя двухгодовалыми медвежатами и молодой самец.

Экологи отмечают, что в этом году лед на западе Берингова пролива появился очень поздно, поэтому большинство медведей попали на юг полуострова на отдельных дрейфующих льдинах, которые животные покинули на выходе в Анадырский залив.

Однако на юго-востоке Чукотского полуострова первые медведи "десантировались" со льда только после 20 февраля. Так, 23 февраля в море около села Лорино одновременно было отмечено семь медведей, еще троих местные жители встретили в тундре в 40 км от села.

Белые медведи часто задерживаются около сел, где ведется традиционный промысел морских млекопитающих. Животных привлекает запах останков китов, которые можно встретить на морских побережьях вблизи сел.

Как сообщалось, из-за аномально теплой погоды в этом году позже открылась грузовая дорога по льду Анадырского лимана, которая является частью единственной на Чукотке дороги федерального значения "Анадырь - аэропорт". Толщина льда позволила начать движение по льду только в середине февраля.