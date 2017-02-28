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Аэропорт Петропавловска-Камчатского возобновил работу

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Возобновилась работа аэропорта Петропавловска-Камчатского, прерванная во вторник утром из-за обилия снега, выпавшего на взлетно-посадочную полосу, сообщил агентству "Интерфакс" диспетчер аэропорта.

"Взлетно-посадочная полоса полностью расчищена, аэропорт работает в штатном режиме, он готов принимать и отправлять самолеты", - сказал авиадиспетчер. По его словам, из-за приостановки работы главных воздушных ворот Камчатки в аэропортах своих городов были задержаны два самолета - рейсы из Владивостока и Южно-Сахалинска. "Эти самолеты уже летят на Камчатку", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, циклон, пришедший на юг полуострова в понедельник, принес сильный снег и ветер.

В свою очередь, ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что во вторник на территорию полуострова оказывают влияние фронты сразу двух циклонов. "Максимальные порывы ветра зарегистрированы в Алеутском районе - до 22 метров в секунду. Умеренные, местами сильные осадки наблюдаются в Петропавловске-Камчатском Вилючинске, Усть-Камчатском и Усть-Большерецком районах", - сказано в сообщении.

Максимальное количество осадков выпало в краевом центре и в Вилючинске - по 17 миллиметров за 12 часов, и Елизовском районе - 18 миллиметров за 12 часов.

Занятия в школах Петропавловска-Камчатского во вторник отменили для всех классов. В нескольких районах полуострова объявлена лавинная опасность.

Теги: Камчатка
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