Следствие заинтересовалось сходом с рельсов грузовых вагонов в Забайкалье

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Забайкальском крае проводят проверку по факту схода с рельсов 25 вагонов с углем на перегоне Атамановка - Кручина Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), сообщает во вторник пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

"Жертв и пострадавших нет, в результате схода повреждено три опоры контактной сети, около 800 метров железнодорожного пути, движение по Транссибирской магистрали приостановлено", - говорится в сообщении.

Проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются причины произошедшего, а также размер причиненного ущерба. В рамках доследственной проверки проведен осмотр места происшествия, опрашиваются члены локомотивной бригады и очевидцы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о сходе 25 вагонов грузового поезда на перегоне Атамановка - Кручина (6129 км) ЗабЖД. Из-за аварии задержаны пассажирские поезда №391 Благовещенск - Чита, №43 Хабаровск - Москва и №601 Приаргунск - Чита.

На место происшествия выехало руководство Забайкальской железной дороги. В ОАО "РЖД" создан оперативный штаб по координации восстановительных работ.