Для армии разработали РСЗО "Смерч" с беспилотниками

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Реактивная система залпового огня (РСЗО) с вылетающим из боевой части беспилотником может скоро поступить на вооружение российской армии, сообщил журналистам генеральный конструктор НПО "Сплав" (Тула) Николай Макаровец.

"Идея беспилотника, зашитого в боевую часть РСЗО "Смерч", не нова. Мы провели за свой счет технологические работы, надеемся, что в ближайшее время появятся заказчики. В этом случае изделие поступит и на вооружение нашей страны", - заявил Макаровец.

"Вот летит ракета, надо в нужное время разделить боевую часть, из боевой части надо выбросить беспилотник на парашюте, надо, чтобы беспилотник раскрыл крылышки, чтобы он запустился, полетел и передал информацию. Мы это умеем делать", - сказал он.

Дальнобойная 300-мм реактивная система залпового огня "Смерч" позволяет вести огонь на дальность от 20 до 90 км и поражать цели на площади, превышающей 60 га. Комплекс способен вести стрельбу как одиночными управляемыми реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 направляющих.

Подготовка "Смерча" к боевому применению занимает не более 5 минут, полный залп производится в течение 40 секунд. После стрельбы батарея готова к маршу уже через одну минуту, что позволяет в кратчайшие сроки совершить противоогневой маневр.