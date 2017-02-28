Десятилетний ребенок убит на улице в Пензенской области

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы выясняют обстоятельства, при которых в городе Сурск Пензенской области был убит десятилетний мальчик, сообщает пресс-служба регионального управление СКР во вторник.

"По данным следствия, вечером 27 февраля около магазина, расположенного по ул. Полевая в городе Сурске Пензенской области, обнаружено тело 10-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Для его расследования создана следственно-оперативная группа под личным руководством главы управления СКР по региону.