Долг россиян по судебным штрафам в 2016 году составил 72 млрд рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В прошлом году россияне не заплатили назначенные им судами штрафы на сумму 72 млрд рублей, и это тревожный знак, так как ставит под сомнение принцип неотвратимости наказания, заявляет председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

"Системной проблемой остается неисполнение судебных решений. Из 6 миллионов 400 тысяч дел об административных правонарушениях 1 миллион 800 тысяч составляют дела о неисполнении постановлений об уплате административного штрафа за совершенное правонарушение", - заявил Лебедев на семинаре- совещании председателей федеральных судов по итогам 2016 года.

По его данным, "в 2013 году штраф не исполнили на сумму 26 млрд 500 млн, в 2014 году - на сумму 63 млрд, в 2015 году - на сумму 74 млрд рублей, а в прошлом году - на сумму - 72 млрд рублей".

"При сложившихся обстоятельствах подрывается самая суть правосудия, его содержание, нарушается принцип неотвратимости наказания, что является одной из причин совершения новых правонарушений", - сказал Лебедев.