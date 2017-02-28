Для обеспечения безопасности субмарин на Камчатку направлены вспомогательные суда

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - На Камчатке с приходом мощного циклона вспомогательные суда приступили к обеспечению безопасной стоянки кораблей и подводных лодок в пунктах базирования Группировки войск и сил на северо-востоке РФ и подводных лодок Тихоокеанского флота, сообщает штаб Восточного военного округа.

"Основная задача по обеспечению безопасной стоянки кораблей поставлена рейдовым буксирам нового поколения РБ-406, РБ-407. Кроме того этим буксирам предстоит выполнить обколку льда для устранения сложной ледовой обстановки в Авачинской губе и бухте Крашенинникова", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Вечером 27 февраля на полуостров Камчатка обрушился мощный тихоокеанский циклон, из-за которого отменены занятия в школах и был закрыт аэропорт. "Тихоокеанский циклон не повлиял на боеготовность сил и войск ТОФ на Камчатке", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что высокие маневренные качества и технические возможности позволяют новым буксирам ломать лёд полуметровой толщины практически до борта корабля и безопасно выполнять маневрирование в бухте.

Планируется, что в целях обеспечения безопасности стоянки кораблей и подводных лодок на Камчатке до конца зимнего периода буксирам вспомогательного флота ТОФ предстоит выполнить более 100 выходов.