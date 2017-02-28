Зюганов начал слышать "нотки Обамы" во фразеологии Трампа

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп начинает частично возвращаться к политике, проводившейся в стране прежним руководством, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Удивительно, конечно, то, что Трамп начинает отступать, уже в его фразеологии появились нотки Обамы", - сказал Зюганов во вторник в Госдуме на "круглом столе", посвященном российско-американским отношениям. Он отметил, что делает свои выводы в частности, в результате того, что "внимательно изучил его выступление в Геттисберге".

Зюганов обратил внимание, что сегодня в послании Трамп сообщит, "что военный бюджет будет увеличен больше, чем на 50 млрд долларов, это почти на 10 процентов, и многие проблемы будут решаться так, как они решались всегда".

"Он (Трамп) - продукт своей эпохи, своей страны, хотя решил отремонтировать Америку, в которой действительно, средний класс стал таять, и ситуация там серьезно внутри обострилась", - считает политик. Он добавил, что "мы должны сделать для себя, прежде всего, далеко идущие выводы". Они, по словам Зюганова, в частности, должны учитывать, что тот "бюджет, который принят, не соответствует посланию президента".

"Невозможно уверенно развиваться, проводить модернизацию, если вкладывать менее семи процентов расходной части бюджета в науку и столько же в образование. У нас в два-три раза меньше", - отметил лидер КПРФ.