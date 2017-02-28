Миронов вслед за Зюгановым разочаровался в подходе Трампа к мировой политике

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Взгляд президента США Дональда Трампа на мировую историю с точки зрения бизнес-схем будет мешать налаживанию российско-американских отношений, считает руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

"Чем быстрее новый президент США господин Трамп поймет, что мировая история строится по законам, отличным от бизнес-схем, и есть ценности, которые не измеряются в долларах, тем будет лучше для российско-американских отношений", - сказал Миронов на заседании "круглого стола" по вопросам российско-американских отношений в Госдуме во вторник. При этом он полагает, что линия США на глобальное доминирование в мире сохранится. Он полагает, что подход американцев к основным международным проблемам с приходом нового президента не изменится или даже ужесточится.

"Это касается и России, в том числе по чувствительным для нас вопросам, например по украинскому кризису. Мы должны быть готовы к тому, что Трамп будет переносить в сферу внешней политики привычные для него приемы - приемы ведения бизнеса, а именно игру на повышение ставок, навязывание собственных условий, жесткий торг и попытки ослабить конкурента, сделать его более сговорчивым", - сказал Миронов.

Так, по его словам, настораживают первые заявления официальных лиц новой администрации, которые стали педалировать тему российского Крыма. "Представляется, что это не просто какие-то ритуальные декларации, а возможные контуры реальной внешней политики новой администрации", - сказал Миронов. На том же "круглом столе" лидер КПРФ Геннадий Зюганов признался, что ему начали слышаться "нотки Обамы" во фразеологии Трампа.

Надежды на Трампа

Ранее многие российские политики приветствовали прагматический подход нового президента США к мировым проблемам.

Так, например, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва хотела бы прагматизма и взаимного уважения в отношениях с Вашингтоном. "Каких отношений мы хотим с США? Отношений прагматизма, взаимного уважения, осознания особой ответственности за глобальную стабильность", - сказал Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

А глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в феврале заявил "Интерфаксу": "Что касается экономики, то здесь конечно же есть масса резервов, как и областей, где мы друг друга можем дополнять. Если убрать из экономической сферы идеологию, которую туда активно втаскивали предшественники Трампа, то обоюдная выгода будет немалой".

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, эксперт по политическим процессам в США Владимир Васильев, рассуждая в середине января о "парадоксе Трампа" и "логике Трампа", отмечал, что "обозначая столь замысловатые и парадоксальные комбинации, Трамп привносит новацию в международные отношения, как бизнесмен".

"Это экономическая логика, которая будет в ближайшее время пронизывать деятельность администрации Трампа. Это логика заключения парадоксальных сделок. Насколько эта новация Трампа приживется, нам предстоит увидеть в предстоящий срок его президентства. Возможно, что-то будет понятно и через два года. Трамп не устает нас удивлять, и, полагаю, для удивления даст еще немало поводов", - сказал Васильев "Интерфаксу".