В Бурятии главу поселения заподозрили в повлекшей пожар халатности

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В уголовном деле о крупном пожаре в бурятском селе Черемушки появился фигурант.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования сельское поселение "Гремячинское" Оксаны Тришкиной. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении СК РФ.

По данным следствия, "главой сельского поселения "Гремячинское", на территории которого находится село Черемушки, достаточные меры по обеспечению пожарной безопасности населенного пункта не принимались", говорится в сообщении.

Как отметили в СК, 28 апреля на окраине села Черемушки произошло возгорание сухой травы; огонь при попутном ветре при отсутствии минерализованных полос беспрепятственно перешел на территорию населенного пункта и уничтожил 17 жилых домов и несколько административных зданий, а также иных строений; сумма ущерба, причиненного пожаром местным жителям, по предварительным сведениям, превысила 7,5 млн рублей.