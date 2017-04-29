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На базе Северного флота заступил на боевое дежурство дивизион С-400

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Дивизион зенитных ракетных систем С-400 заступил на боевое дежурство на базе Северного флота, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

"Сегодня на боевое дежурство по противовоздушной обороне Беломорской военно-морской базы Северного флота заступил дивизион, оснащённый новой зенитной ракетной системой С-400 "Триумф", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, ранее противовоздушную оборону базы обеспечивали системы С-300.

Как рассказали в пресс-службе, дивизион обеспечит "прикрытие с воздуха сил Беломорской военно-морской базы, а также судостроительных, судоремонтных и других промышленных предприятий Северодвинска и Архангельска".

Системы С-400 были поставлены в Кольскую дивизию ПВО Северного флота в конце прошлого года. В течение четырех месяцев личный состав дивизионов прошел курс обучения по эксплуатации систем, выполнив зенитные ракетные стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Теги: Северный флот, С-400, Триумф
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