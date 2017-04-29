Согласованный митинг оппозиции в Томске прошел без нарушений

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Согласованный городскими властями митинг оппозиции прошел в субботу днем на Новособорной площади в Томске, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

До начала акции полиция огородила часть площади, где должно было проходить мероприятие, и организовала контроль участников митинга с помощью металлодетекторов.

Сотрудники полиции, обеспечивавшие порядок на митинге, сообщили корреспонденту агентства, что нарушений в ходе акции допущено не было.

По оценкам организаторов, в митинге приняло участие около двух сотен человек.