В Хабаровске не состоялась запланированная несогласованная акция

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Несанкционированная акция, запланированная на субботу в Хабаровске, не состоялась, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД России.
"Заявленная публичная акция в Хабаровске не состоялась", - сказал сотрудник пресс-центра, касаясь ситуации в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
По его словам, в Петропавловске-Камчатском прошли два одиночных пикета, на которых не было зафиксировано нарушений общественного порядка. "Задержанных нет", - отметил собеседник агентства.