В Хабаровске не состоялась запланированная несогласованная акция

По данным обвинения, Махмуд Велитов во время молитвы произнес речь, оправдывающую члена террористической организации Подробнее

Имам московской мечети получил три года колонии за оправдание терроризма

Министр по чрезвычайным ситуациям прибыл в Бурятию

Ближайший старт могут отложить из-за технических проблем с ракетой-носителем Подробнее

Источник сообщил о возможном переносе запусков "Протонов" с Байконура

В Иркутскую область уже прибыл борт Ил-76 и самолет-амфибия Бе-200 Подробнее

МЧС усилит группировку по тушению пожаров в Сибири

28 апреля 16:00

ОСАГО, налоговые декларации, денежные переводы: что изменится в России в мае

Важные изменения в законодательстве и другие события, которые ожидаются в следующем месяце Подробнее

28 апреля 14:43

Спецоборудование с затонувшего корабля "Лиман" доставили на базу ЧФ

С разведывательного корабля, потерпевшего крушение рядом с Босфором, также эвакуировали документы, оружие и боеприпасы Подробнее

28 апреля 12:57

ВЦИОМ насчитал 86% довольных своей работой россиян

Более трех четвертей работающих россиян продолжили бы работать, появись у них вдруг возможность вести безбедную жизнь, ничем не занимаясь Подробнее

28 апреля 12:24

Мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят в Россию

В РФ мощи будут находиться с 21 мая по 28 июля Подробнее

28 апреля 12:13

"ВКонтакте" ввела плату за прослушивание музыки без рекламы

Пользователи, которые не хотят платить 149 рублей в месяц, могут продолжать слушать музыку бесплатно, но с аудиорекламой Подробнее

28 апреля 10:51

Госдума завела аккаунты в соцсетях