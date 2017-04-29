Пострадавшие от пожара в Иркутской области получат компенсации

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Выплаты единовременной материальной помощи и компенсаций пострадавшим от пожара жителям поселка Бубновка Иркутской области начнутся уже на следующей неделе, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Между праздниками, думаю, начнут выплачивать компенсации", - сказал он, отвечая на вопросы жителей поселка.

Министр сообщил, что принято решение о выплате материальной единовременной помощи в 10 тыс. рублей и компенсации за утраченное имущество в 100 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ. "Я сюда приехал по поручению президента России. И он мне поручил оказать каждому из вас адресную конкретную помощь и поддержку", - подчеркнул Пучков.

Глава МЧС поставил задачу уже завтра завершить подготовку списков пострадавших и начать оформление всех необходимых документов на компенсации. "Это общая беда. Но я хочу выразить вам слова признательности и благодарности за стойкость и мужество. Главное, что, несмотря на очень сложную ситуацию, не допущено гибели людей", - заключил министр.