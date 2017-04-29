Очевидцы заявили о задержании двух активисток на акции в Казани

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в субботу задержали двух активисток на несогласованной акции оппозиции в Казани, сообщили корреспонденту "Интерфакса" очевидцы.

По их словам, акция прошла на центральной улице города, Кремлевской, у здания региональной приемной президента РФ. Здесь собрались порядка десяти активистов, а также сотрудники полиции и журналисты.

Активисты принесли письма и положили их в ящик для заявлений, после чего полиция попросила всех разойтись, рассказал один из очевидцев. Однако, как отметил другой свидетель, часть пришедших отказались это сделать. В итоге две активистки были задержаны для выяснения личности.

В настоящее время участники акции разошлись.

Ранее МВД по Республике Татарстан просило граждан воздержаться от участия в несогласованном публичном мероприятии 29 апреля в центре Казани. Прокуратура Татарстана предупреждала об ответственности за участие в единовременной массовой подаче обращений в органы госвласти.