Акции оппозиции в Ростове-на-Дону и Краснодаре собрали около 120 человек

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Согласованные акции оппозиции прошли в субботу в Ростове-на-Дону и Краснодаре без задержаний и происшествий, в них приняли участие, по официальным данным, около 120 человек.

Как передал корреспондент "Интерфакса", акция протеста оппозиции в Краснодаре прошла в формате дискуссионной площадки, полиция наблюдала за спорами со стороны, но не вмешивалась.

Проведение акции было согласовано властями Краснодара на территории парка 30-летия Победы, однако большая часть парка закрыта для посещения в связи с проведением санитарной обработки территории.

В администрации Краснодара агентству сообщили со ссылкой на данные краевого МВД о 60 участниках. Организаторы называют большую цифру.

"Мероприятие прошло в целом спокойно, нарушений общественного порядка допущено не было", - сказал собеседник агентства.

В Ростове-на-Дону городские власти согласовали проведение акции оппозиции в сквере имени Седова, организаторы акции заявляли о 100 участниках, но представитель правоохранительных органов на месте проведения митинга сообщил "Интерфаксу" о 60 участниках.

"Согласованная акция прошла спокойно, она завершилась около 16:00 по Москве, в ней приняли участие 60 человек, - сказал он. - Происшествий не зафиксировано за исключением единственного случая, когда один из активистов нецензурно выругался в мегафон. Ему вынесено предупреждение. Никого не задерживали".