Акции оппозиции прошли в ряде городов центра России

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Акции оппозиции прошли в субботу в ряде городов Центральной России без задержаний и происшествий, в мероприятиях приняли участие несколько десятков человек.

Так, в Воронеже санкционированный митинг оппозиции состоялся в 14:00 на Советской площади. "В мероприятии принял участие 41 человек. Нарушений общественного порядка не зафиксировано, задержанных нет", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по Воронежской области.

В Белгороде около десятка оппозиционеров собрались у музея-диорамы "Огненная Дуга". По словам правоохранителей, собравшиеся "мирно посидели на парапете у музея поговорили и разошлись". Как рассказали агентству в администрации Белгорода, заявок на проведение митинга организаторы не подавали.

Несанкционированная акция оппозиционеров в Рязани прошла в центре города на площади Ленина. Здесь собрались порядка 15 человек, которые разошлись в течение получаса, сообщили "Интерфаксу" очевидцы.

Во Владимире участники акции оппозиции собрались в парке 850-летия города Владимира. После небольшого митинга они дошли до приемной президента в областном центре, но передать свои обращения не смогли. "Митинг не требовал согласования с властями, так как проходил в гайд-парке и участие в нем приняли всего 30 человек. А мероприятия с количеством участников до 100 человек согласовывать не надо. Правонарушений зарегистрировано не было", - заявили агентству в пресс-службе УМВД по Владимирской области.