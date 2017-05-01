В регионах Сибири и Дальнего Востока ввели особый противопожарный режим

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на сжигание травы, мусора, порубочных остатков, а также на выезд в леса населения, введен в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Во всех регионах Сибирского федерального округа продолжает действовать режим "чрезвычайной ситуации". Кроме того, в 15 субъектах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов действует особый противопожарный режим", - сказал представитель министерства.

По его словам, в этих регионах зафиксирован высокий класс пожарной опасности, наибольшую угрозу представляет выжигание травы, мусора в населенных пунктах, неосторожное обращение с огнем на природе, а также лесозаготовительные работы, что и становится причиной пожаров в деревнях и поселках.

"В то же время действующие в Сибири лесные пожары угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют", - подчеркнули в МЧС.

Для ликвидации пожаров в Сибири в течение дня от различных министерств и служб привлекались более 6700 человек и 2200 единиц техники, в том числе 51 воздушное судно.

"Ведется непрерывный мониторинг обстановки, ее моделирование по наихудшему сценарию, с учетом прогноза, - сообщили в МЧС. - Активно применяются системы космического мониторинга, информация своевременно доводится до органов местного самоуправления".