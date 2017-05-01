Пожарные начали тушить более 15 тыс. га загоревшейся сухой травы на Урале

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - На территории Уральского федерального округа зарегистрированы пожары на площади более 15 тыс. гектаров, сообщил сайт Авиалесоохраны.

"Фактически это незаконные выжигания (палы) сухой травы на сельхозземлях, землях муниципальных образований, госземзапаса, представляющие высокий риск для лесных территорий, населенных пунктов и объектов экономики", - говорится в сообщении.

Пожары зафиксированы в Челябинской, Курганской, Тюменской и Свердловской областях. За прошедшие выходные на этих территориях было ликвидировано 158 лесных пожаров на площади 1,6 тысяч га.

Причиной лесных пожаров в половине случаев стал переход огня в лес в результате выжигания сухой травы. Второй причиной возгораний стало неосторожное обращения с огнем в лесу.

По данным ведомства, 1 мая на территории Свердловской области пожарные ликвидируют семь лесных пожаров на площади 50 га, четыре лесных пожаров на площади 7 га в Курганской области, один пожар на площади 10 га в Тюменской области, а также пять лесных пожаров на площади 2,8 га в Челябинской области.

Особый противопожарный режим, в условиях которого запрещено применение огня на природных территориях, действует в Курганской, Челябинской, Тюменской областях и в 11 муниципальных районах Свердловской области.