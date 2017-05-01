Что произошло за день: понедельник, 1 мая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России около 2,6 миллиона человек приняли участие в первомайских гуляниях, в том числе в Москве, где среди прочего шествие прошло по Красной площади - порядка полутора миллионов. Посмотреть фото можно по этой ссылке. В Новосибирске, между тем, состоялась "Монстрация" - молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала.

- По уточненным данным минздрава Таиланда, травмы получили 27 пассажиров российского авиалайнера, который попал в зону турбулентности по пути из Москвы в Бангкок. Минздрав РФ оценил состояние пострадавших как средней степени тяжести и заявил, что угрозы жизни всех пассажиров нет, а московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку случившегося.

- Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, самые заметные из которых - об обязательном переводе бюджетников на платежные карты "Мир" и об оформлении больничных в электронном виде.

- Синоптики предупредили жителей Москвы, где на фоне температуры в +25 начали отключать отопление, о грядущем похолодании.