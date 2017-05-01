Новый военный городок открыт в Ростовской области

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Торжественное открытие военного городка "Кадамовский" в 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа состоялось в Ростовской области в понедельник, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе округа.

"В эксплуатацию сдано более 100 зданий и сооружений для дивизии, расположенных в трех военных городках. В рамках торжественного мероприятия в Ростовской области на территории 150-й Индицко-Берлинской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии открыли Аллею Славы и бюстов фельдмаршалу М.И.Кутузову, маршалу Советского Союза Г.К.Жукову, старшему лейтенанту А.П.Бересту, который водрузил штурмовой флаг (Знамя Победы) 150 стрелковой дивизии на здание рейхстага в Берлине", - говорится в сообщении.