Пять человек стали жертвами ДТП в Татарстане

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Татарстане выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пять человек погибли и еще пять пострадали.

В пресс-службе МВД по Татарстану агентству "Интерфакс" сообщили, что, по предварительным данным, авария произошла в понедельник в 16:05 на 38-м километре автодороги Казань-Ульяновск. "Автомобиль "Пежо" вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилями "Форд фокус" и "Лада Приора", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в результате столкновения машин погибли пять человек: в "Форде" - пятимесячная девочка, в "Ладе" - 15-летний пассажир и водитель, в "Пежо" - водитель и пассажир.

Еще пятеро участников дорожного происшествия пострадали, в их числе два ребенка. Все госпитализированы.