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Экипаж попавшего в зону турбулентности "Боинга" вернул самолет на нужную траекторию за 30 секунд

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Самолет "Аэрофлота" "Боинг 777", следовавший из Москвы в Бангкок и попавший в зону турбулентности, вернулся на нужную траекторию в течение 30 секунд благодаря грамотным действиям экипажа, сообщил командир воздушного судна Александр Рузов.

"Вся эта перегрузка длилась секунд 15, и через 30 секунд благодаря грамотным действиям и бригады, и экипажа самолет вернули на нужную траекторию. Но, к сожалению, пассажиры, которые были не пристёгнуты, получили травмы", - сообщил Рузов в интервью телеканалу НТВ.

Он также уточнил, что чрезвычайная ситуация произошла за 20 минут до посадки.

Пресс-секретарь компании "Аэрофлот" Максим Фетисов сообщил НТВ, что "у командира судна налет - свыше 23 тыс. часов, у второго пилота - свыше 10,5 тыс. часов". "Однако турбулентность, в которую попал самолет, невозможно было предугадать", - добавил М.Фетисов.

В понедельник самолет "Аэрофлота" "Боинг 777", выполнявший рейс SU270 Москва - Бангкок, попал в зону кратковременной сильной турбулентности. Самолет подбросило на 100-200 м вверх, из-за чего непристегнутые пассажиры, находившиеся в хвостовой части салона, были выброшены из кресел в проходы. В салоне сработал режим аварийной ситуации, над некоторыми креслами появились кислородные маски.

Самолет благополучно произвел посадку в аэропорту "Суварнапхум" в 03:38 по московскому времени. На борту находилось 313 пассажиров, 25 из них были направлены в больницы Бангкока.

В компании "Аэрофлот" сообщили, что врачи не диагностировали у пассажиров рейса Москва - Бангкок травм, представляющих угрозу жизни.

Московская транспортная прокуратура проводит проверку после получения травм пассажирами авиарейса Москва - Бангкок.

Теги: Александр Рузов, Аэрофлот, Боинг 777
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