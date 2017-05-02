Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Столб пепла высотой 6 км над уровнем моря выбросил Ключевской вулкан, извергающийся на Камчатке, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в понедельник в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло во вторник утром по местному времени. Пепловое облако распространилось более чем на 100 км в восточном - северо-восточном направлении от вулкана", - сказал представитель РАН.

В свою очередь, в ГУ МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.

Ключевской - действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. метров. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Ключевской является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Примерно в 45 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск. Извержение Ключевского началось 3 апреля прошлого года.