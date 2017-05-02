Около 350 га леса выгорело за сутки в регионах Дальнего Востока

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Лесные службы за сутки потушили 12 из 19 действовавших в регионах Дальнего Востока лесных пожаров, сообщил департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

Пожары в минувшие сутки зарегистрировали в Приморском, Камчатском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной и Амурской областях. Огнем было охвачено 346,4 га земель лесного фонда и других территорий. Наиболее сильные пожары отмечались в Приамурье, где выгорело 248 га.

К тушению пожаров в дальневосточных регионах привлекалось порядка 300 человек, было задействовано 66 единиц техники.

В настоящее время, по данным департамента лесного хозяйства по ДФО, семь лесных пожаров продолжают действовать. Два из них - в Амурской области, еще два - в Приморском крае, по одному в Еврейской АО, Камчатском и Хабаровском краях. Из числа действующих два возгорания локализованы.

Отмечается, что с начала пожароопасного сезона 2017 года на Дальнем Востоке возникло 529 лесных пожаров на площади 93,4 тыс. га. Основная пройденная огнем площадь приходится на Еврейскую АО и Амурскую область. За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 446 пожаров на площади 214,4 тыс. га.