Девушка в аквапарке Новосибирска застряла в водяной горке и повредила позвоночник

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Новосибирской области проводят доследственную проверку по факту инцидента в новосибирском аквапарке "Аквамир", сообщило следственное управление.

По предварительной информации, 1 мая в аквапарке "Аквамир" в городе Новосибирске 21-летняя девушка во время катания с горки застряла в трубе.

"Сразу после этого в девушку врезался спускавшийся следом за ней по этому же водному аттракциону молодой мужчина. В результате посетительница аквапарка получила серьезное повреждение позвоночника и была госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Проверка проводится по ч.1 ст.238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Самый крупный в России крытый аквапарк "Аквамир" открылся в Новосибирске 7 октября минувшего года.

Единовременно аквапарк может принять до 2,6 тыс. человек, а в сутки - до 10 тыс. Общая площадь аквапарка составляет 35 тыс. кв. метров, из которых 11 тыс. - площадь водной зоны. В аквапарке расположено самое большое в России искусственное море площадью 1 тыс. кв. метров, 153 аттракциона, детский городок, 13 основных горок протяженностью 1 км.