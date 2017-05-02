Медведев утвердил требования по обеспечению транспортной безопасности

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе по защите от террористов.

"Документ устанавливает требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта и транспортных средств железнодорожного транспорта", - говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте правительства.

Документ является обязательным для исполнения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками. Требования вступают в силу с 1 июля 2017 года.