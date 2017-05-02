Состояние пострадавшего при нападении на ФСБ в Хабаровске стабилизировалось

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Состояние гражданина Киргизии Таланта Жумаева, раненного при нападении на управления ФСБ по Хабаровскому краю, стабилизировалось, сообщил главврач краевой клинической больницы №1 Сергей Пудовиков.

"Состояние раненого удовлетворительное, он идет на поправку, сейчас идет процесс восстановления, реабилитации. Опасности никакой больше нет", - сказал врач агентству "Интерфакс".

По его словам, в больнице мужчина пробудет еще около недели.

Жумаев получил огнестрельное ранение при нападении на приемную УФСБ России по Хабаровскому краю 21 апреля в Хабаровске. В здании он находился по приглашению сотрудников УФСБ в качестве переводчика. Открывший стрельбу по находившимся в помещении людям 17-летний житель Хабаровска попал в троих - погиб сотрудник ФСБ России и один из посетителей - гражданин Узбекистана. Жумаев был ранен в грудь, он перенес две операции.