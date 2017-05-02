Более 40 участников школьного чемпионата "Что? Где? Когда?" отравились в Удмуртии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Утром во вторник из детского лагеря "Дружба" под Ижевском (Удмуртия) с отравлением госпитализированы 48 подростков, сообщила агентству "Интерфакс" замминистра здравоохранения республики Людмила Гузнищева.

По ее словам, точный диагноз детям пока не поставлен, состояние госпитализированных средней степени тяжести.

"Может быть, отравление пищевое, может быть, инфекция", - пояснила замминистра здравоохранения региона.

Она не исключила, что пострадавших может быть больше, потому что в лагере находятся более 400 подростков. В настоящее время медики берут у них анализы.

В детском оздоровительном лагере, где отравились подростки, с 30 апреля по 3 мая проходит XVII Школьный чемпионат России по игре "Что? Где? Когда?".