В подмосковном Софрино обнаружен нелегальный винный склад

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Росалкогольрегулирование при поддержке силовых структур обнаружило нелегальный склад вина в Софрино Московской области.

Как сообщает служба, объект был расположен на 29 километре Московского малого кольца. В помещениях хранилось более 5 тыс. бутылок винодельческой продукции различных наименований, около 35 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, а также большое количество стеклотары и расходных материалов.

Вся алкогольная продукция и спиртосодержащая жидкость арестована и изъята. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводит административное расследование.