Вандалы устроили погром на сельском кладбище в Татарстане

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции устанавливают личности вандалов, повредивших надгробные плиты на кладбище в Зеленодольском районе Татарстана, сообщается на сайте республиканского МВД во вторник.

Инцидент произошел на кладбище у деревни Васюково: неизвестные повредили около 90 надгробий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

В пресс-службе МВД Татарстана агентству уточнили, что кладбище находится рядом с мусульманской деревней.