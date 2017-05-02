Фигуранта "болотного дела" Непомнящих в колонии осмотрели врачи

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Врачи провели осмотр троих осужденных ярославской колонии N1, включая фигуранта "болотного дела" Ивана Непомнящих, сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин во вторник.

"В воскресенье я посетил колонию и по отдельности встретился с Непомнящих, Вахаповым и Макаровым. Каждый из них сообщил, что они были осмотрены двумя врачами", - сказал Бабуркин.

В свою очередь защитник Ирина Бирюкова сказала, что во вторник колонию посетят адвокаты, отметив, что не получала информации о медосмотре.

Ранее Бирюкова сообщила "Интерфаксу" о том, что Страсбургский суд обязал российские власти в течение двух суток обеспечить независимое медицинское обследование Непомнящих, Руслана Вахапова и Евгения Макарова, отбывающих наказание в ярославской колонии.

Также, по ее словам, до 4 мая Россия обязана отчитаться по заданным судом вопросам, в частности, о доступе адвокатов к осужденным, результатах официальных разбирательств по жалобам заключенных на избиение в колонии. Кроме того, Европейский суд по правам человека обязал Россию дать право защитникам использовать средства видеофиксации.

"Макаров пытался вскрыть вены на обеих руках, он сейчас плохо ходит. У него и у Вахапова есть повреждения, которые при независимом обследовании невозможно будет не заметить", - добавила Бирюкова.

Минюст России в ответ на запрос "Интерфакса" сообщил, что после консультаций с другими федеральными ведомствами представит ЕСПЧ данные по решению инстанции об обеспечении прав трех российских осужденных, в том числе фигуранта "болотного дела" Непомнящих.

Замоскворецкий суд Москвы 22 декабря 2015 года признал Непомнящих виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти и приговорил его к двум годам и шести месяцам колонии общего режима. 24 апреля 2017 года Непомнящих перевели в штрафной изолятор колонии N1 (находится в Ярославле) за неповиновение сотрудникам колонии.