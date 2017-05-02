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В России

Верховный суд предложил сократить время оглашения приговора по уголовным делам

В Госдуму внесен законопроект, который обязывает суды оглашать только вводную и резолютивную части приговора

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который обязывает суды оглашать только вводную и резолютивную части судебного приговора по уголовным делам, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента во вторник.

Сейчас суды обязаны оглашать решения или приговоры по уголовным делам полностью, за исключением нескольких статей, по которым приговоры по усмотрению суда могут оглашаться частично - только вводная и резолютивная части (такие статьи как диверсия, вооруженный мятеж, шпионаж, государственная измена, массовые беспорядки и некоторые другие).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что зачастую судебные решения по уголовным делам оглашаются по несколько дней и даже недель, например, по уголовным делам по преступлениям, совершенным группой лиц или по так называемым "серийным" преступлениям против личности. При этом все присутствующие в зале суда заслушивают решение стоя, что весьма затруднительно для людей пожилого возраста и лиц, имеющих проблемы со здоровьем.

Законопроект устанавливает, что все решения по уголовным делам будут оглашаться частично - вводная и резолютивная части.

Верховный суд также указывает, что аналогичный порядок оглашения судебных решений по уголовным делам применяется в апелляционной и кассационной инстанциях.

В то же время для того, чтобы стороны процесса имели возможность подать мотивированные апелляционные жалобы, законопроект увеличивает срок на апелляционное обжалование судебного решения с 10 до 15 суток с учетом того, что у суда есть по закону пять суток на вручение копии приговора.

Теги: ВС РФ, Верховный суд, Госдума
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