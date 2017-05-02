В Сочи начались переговоры Путина и Меркель

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель начались во вторник в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

Это первый за последние два года визит Меркель в Россию - канцлер приезжала в Москву 10 мая 2015 года в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне.

Последняя личная встреча Путина и Меркель прошла 15 октября 2016 года в Берлине в рамках саммита "нормандской четверки". Кроме того, в текущем году состоялось четыре телефонных разговора лидеров "нормандской четверки", последний - 17 апреля.

С российской стороны в переговорах в Сочи принимают участие глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента - пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков.

С немецкой стороны - руководитель ведомства по делам печати и информации, пресс-секретарь канцлера Штеффен Зайберт, советник канцлера по вопросам внешней политики и политики безопасности ФРГ Кристоф Хойсген, советник канцлера по вопросам финансовой и экономической политики Ларс-Хендрик Рёллер, советник канцлера по вопросам европейкой политики Уве Корзепиус.

Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, реализацию минских договорённостей по Украине. Путин и Меркель также обменяются мнениями в связи с предстоящим в июле в Гамбурге саммитом "Группы двадцати".

Официальный Берлин в контексте украинских событий взял курс на снижение либо замораживание динамики развития двустороннего взаимодействия с Россией практически по всем направлениям.

"Помимо перенесения очередного раунда Межгосударственных консультаций (МГК) на высшем уровне с участием членов правительств обеих стран, германская сторона отменила заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности (РГВУ) и заблокировала работу целого ряда других форматов", - говорится в материалах к российско-немецким переговорам на высшем уровне.

В материалах отмечается, что "немцы были в первых рядах сторонников введения по линии ЕС секторальных санкций в отношении России в качестве "наказания" за Крым и якобы "дестабилизацию ситуации юго-востоке Украины"".

"Тем не менее, политический диалог с Берлином остаётся активным. Интенсивно развиваются межпарламентские, межрегиональные и межведомственные связи", - говорится в документах.