Парламент Петербурга рассмотрит вопрос о референдуме по Исаакию 17 мая

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Петербурга внесет вопрос насчет референдума о передаче Исаакиевского собора Церкви в повестку заседания 17 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе палаты во вторник.

Ранее юридическое управление заксобрания Петербурга дало отрицательное заключение по вопросу референдума об Исаакии. В заключении отмечается, что из вопроса не представляется возможным установить, о каких государственных музеях идет речь, а формулировка "при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний" не закреплена в действующем законодательстве, что порождает неопределенность.

Тем не менее вопрос было решено вынести на пленарное заседание законодательного собрания.

Как следует из проекта постановления, имеющегося в распоряжении "Интерфакса", парламент готовится признать вопрос референдума о передаче Исаакиевского собора Церкви не отвечающим требованиям законодательства, что сделает его проведение невозможным. Представители парламентской оппозиции уже заявили о намерении обжаловать это решение в суде.