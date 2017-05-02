Путин признал необходимость участия США в сирийском урегулировании

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Участие США необходимо для эффективного решения вопросов мирного урегулирования в Сирии, считает президент РФ Владимир Путин.

"Безусловно, без участия такой страны, как США, эффективно решить эти проблемы тоже невозможно. Так что мы находимся и будем находиться в контакте с нашими американскими партнерами и, надеюсь, что достигнем понимания по поводу совместных шагов на этом очень важном и очень чувствительном направлении международной политики", - сказал Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По словам Путина, "режим прекращения огня должен быть укреплен".

"Над этим как раз будут работать наши представители в Астане завтра и послезавтра вместе с сирийскими сторонами конфликта, и будем также поддерживать взаимодействие в рамках переговорного процесса в Женеве", - сказал Путин.