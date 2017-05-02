Путин и премьер Италии Джентилони встретятся 17 мая в Сочи

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с премьером Италии Паоло Джентилони 17 мая в Сочи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да", - сказал он "Интерфаксу" во вторник, отвечая на вопрос о том, есть ли в графике главы российского государства такая встреча.

Как ранее сообщили итальянские СМИ, в ходе своего турне Джентилони также посетит Китай.

Экс-глава МИД Италии Джентилони принял предложение президента страны Серджо Маттареллы стать новым премьер-министром в декабре 2016 года. Предыдущий премьер-министр Маттео Ренци подал в отставку после того, как граждане Италии не поддержали его план конституционной реформы.