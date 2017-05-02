Массовое отравление в детском лагере в Удмуртии вызвано вирусом

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Медики поставили госпитализированным с отравлением из детского лагеря под Ижевском во вторник утром людям диагноз "вирусная диарея". Об этом сообщила агентству "Интерфакс" заместитель министра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева.

"У тех, чьи анализы готовы, - вирусная диарея", - сказала Гузнищева. Она отметила, что на данный момент госпитализированы 66 человек, из них пятеро взрослых, но обследование еще идет.

В свою очередь пресс-служба главы и правительства Удмуртии сообщает, что детей, у которых нет симптомов отравления, начали отправлять домой. "Ситуация с детьми под контролем. Сейчас здоровые дети отправляются домой. Республика помогает с билетами на стыковочные рейсы и поезда", - говорится в сообщении.

"Всех отъезжающих снаряжают методичками и необходимым в дорогу", - отмечается в пресс-релизе.

Госпитализированным в ижевские больницы подросткам оказывается вся необходимая помощь.

В ночь на вторник в детском лагере "Дружба" под Ижевском произошло массовое отравление подростков, которые принимали участие в чемпионате России по игре "Что? Где? Когда?", который проходил с 30 апреля и должен был закончиться 3 мая.

Пресс-служба администрации Ижевска сообщала, что всего за медпомощью обратились 65 человек. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии заявляло, что детей в лагерь было завезено гораздо больше расчетной численности.

По данным организаторов, всего госпитализировано 54 человека, в их числе только один взрослый.

Управление СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).