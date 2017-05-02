Школьные ворота упали на ребенка в ХМАО

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Власти Ханты-Мансийского автономного округа проводят проверку по факту падения школьных ворот на ребенка в Сургуте, сообщает пресс-центр регионального правительства.

"В понедельник около 18:30 по местному времени (16:30 мск) в Сургуте на территории школы N15 на ребенка упали школьные ворота. Он с сотрясением мозга доставлен в Сургутскую травматологическую больницу", - говорится в сообщении.

Заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов поручил главе Сургута Вадиму Шувалову провести проверку в отношении работников муниципального учреждения, ответственных за обеспечение безопасности на территории школы, а также выяснить состояние спортивных объектов.