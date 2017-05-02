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Путин не обсуждал с Меркель антироссийские санкции

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Санкции на переговорах президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель упоминались, но не были предметом разговора, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Санкции не обсуждались. Президент Путин традиционно не обсуждает санкции. Упоминались санкции, в частности, их наличие и то, что эти санкции добавляют проблемности нашим двусторонним отношениям", - сказал Песков по итогам переговоров Путина и Меркель.

Он добавил, что эта тема поднималась канцлером Германии.

"Меркель традиционно увязывала эти санкции с реализацией минских договоренностей, что традиционно воспринималось с непониманием Путиным, потому что мы категорически не согласны с такой увязкой", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

В эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Д.Песков пояснил, что Меркель упоминала о санкциях только в контексте их вреда для двусторонних отношений РФ и ФРГ.

"Путин вопрос санкций не ставил, не ставит и неоднократно говорил, что это не вопрос его повестки дня. Меркель тоже, она упоминала санкции как элемент, который, скорее, скажем так, вредит атмосфере двусторонних отношений, традиционно увязывала эти санкции с реализацией Минских договоренностей, что традиционно воспринималось с непониманием Путиным, потому что мы категорически не согласны с такой увязкой", - сказал он.

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ангела Меркель
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