Что произошло за день: вторник, 2 мая

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Московская мэрия опубликовала список домов, попавших в предварительный проект программы реновации. Жители 4566 домов, расположенных в 85 районах столицы с 15 мая по 15 июня будут голосовать за включение дома в проект. По оценкам источника в мэрии, реализация проекта реновации займет 10-15 лет. Власти обещают строить дома нового поколения.



- Владимир Путин провел в Сочи встречу с Ангелой Меркель. В ходе переговоров стороны затронули темы Сирии, Украины, геев в Чечне, предстоящего саммита G20, а также российский лидер прокомментировал журналистам либеральные действия отечественной полиции. Вопрос санкций поднимался, но подробно не затрагивался.



- Власти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитков, а также появление в общественных местах или на улице в нетрезвом виде. Штраф составит около 25 евро.

- Комитет Сената США по международным отношениям не собирается пока готовить проект новых антироссийских санкций. Сенаторы пока займутся заняться вопросом санкций против Ирана и влиянием России в Восточной Европе.

- Дмитрий Медведев поручил министерствам подготовить законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения. Ольга Голодец заявила, что МРОТ останется федеральным.

- Греция договорилась со своими кредиторами об условиях получения финансовой помощи. Афины согласились увеличить налоги и сократить социальные выплаты.