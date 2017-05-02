В Тульской области пассажирский автобус загорелся от столкновения с фурой

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус и фура с прицепом столкнулись на федеральной трассе "Крым" в Ясногорском районе Тульской области, предварительно один человек госпитализирован. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник начальник пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев.

По его словам, авария произошла около 20:35 на 151-м км федеральной трассы "Крым". Следовавшая в сторону Орла грузовая машина с прицепом на большой скорости врезалась в стоявший рейсовый пассажирский автобус.

От сильного столкновения оба транспортных средства загорелись. В результате пожара автобус выгорел полностью, у фуры пострадал прицеп.

Находившихся в салоне автобуса пассажиров и водителя удалось эвакуировать, пострадал, предварительно, один человек, который госпитализирован.

На месте аварии находятся сотрудники полиции, МЧС и медработники. Из-за ДТП движение на этом участке трассы сильно затруднено.