В Приамурье задержан стрелявший в полицейских мужчина

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Сотрудник ДПС в Благовещенске получил ранение при задержании вооруженного мужчины, открывшего огонь, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду пресс-служба УМВД по Амурской области.

Во вторник вечером жители города пожаловались на звуки, похожие на выстрелы, доносящиеся из неизвестного автомобиля. На место направились наряды патрульно-постовой службы полиции, ДПС и отдела Росгвардии.

"Прибыв на место происшествия, сотрудники ДПС ГИБДД блокировали проезд нарушителю. Увидев полицейских, водитель выстрелил из огнестрельного оружия через боковое стекло в инспектора ДПС", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оперативники вынуждены были применить оружие, стрелявший был ранен и доставлен в больницу. Сотрудник ДПС также находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.

В свою очередь пресс-служба регионального СУ СКР сообщает, что в отношении стрелявшего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.